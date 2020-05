Matteo Lovato, difensore del Verona, potrà raccogliere l'eredità di Kumbulla: "Da un 2000 a un altro - scrive La Gazzetta -. Investimento robusto fatto a gennaio con l’acquisto di Lovato per una cifra intorno al milione. Da un veronese come Max a un padovano come Matteo. La sua è stata un’ascesa rapidissima nella prima parte di stagione grazie sia alle sue qualità ma anche e soprattutto al lavoro svolto da Salvatore Sullo", si legge.