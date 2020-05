Eladio Bolano, ex centrocampista di Samp, Parma e Lecce, parla di Nicolas Benedetti, trequartista colombiano dell’America: “"È un giocatore che ha tutte le capacità per trasferirsi in Italia, il che non è molto semplice. Parliamo di un giocatore completo e tra le squadre di Serie A lo vedrei bene nel Milan, potrebbe essere un trascinatore visto che ai rossoneri manca un po' di qualità a centrocampo” le sue parole a Radio Musica Television.