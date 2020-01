In Croazia sono sicuri:Secondo Sportske Novosti, infatti, la Dinamo Zagabria avrebbe raggiunto un accordo con i rossoneri su una base di 20 milioni di euro subito, che toccherebbero i 30 con i bonus. Al giocatore, invece, un quinquennale da 2,5 milioni. Il giocatore, nell'amichevole di oggi, non dovrebbe scendere in campo a potrebbe partire a giorni per l'Italia. ​Secondo quanto risulta a Calciomercato.com il giocatore piace ma la trattativa non è così avanzata.