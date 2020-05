Gonzaloè tornato a Torino. Rientrato in Italia da qualche ora con un volo dall'Argentina, il Pipita è stato accolto da una macchina che l'ha portato nella sua villa in centro dove concluderà la sua quarantena: l'attaccante della, infatti, ora dovrà rimanere 14 giorni in isolamento come da protocollo prima di poter ricominciare ad allenarsi alla Continassa.