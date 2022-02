I risultati percontinuano a susseguirsi, dalla ripartenza della sua, abituata nelle ultime stagioni a lottare con le unghie e con i denti per la salvezza ed adesso in piena corsa per una qualificazione europea, alla confermata solidità della sua. La società del presidente gigliato si conferma azienda in salute ed in continua crescita, un po’ come la squadra di. Per il colosso mediatico statunitense sono ben 100 i trimestri consecutivi di crescita in termini di ricavi: un sorprendente traguardo se si pensa allo stato attuale dell’economia globale.A darne notizia è stata lacon un comunicato sul proprio sito ufficiale. Questa la nota del club:ha comunicato oggi i principali risultati finanziari e operativi combinati non sottoposti a revisione concernenti l’ultimo trimestre e l’intero anno conclusosi in data 31 dicembre 2021.Risultati combinati di Mediacom per il quarto trimestre 2021:- I ricavi sono stati pari a $561,2 milioni, con un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.- I ricavi, esclusa la pubblicità, sono aumentati del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.- Il reddito operativo prima del deprezzamento e ammortamento (OIBDA) adeguato è stato pari a $266,9 milioni, con un aumento dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.- Il reddito operativo prima del deprezzamento e ammortamento (OIBDA) adeguato, esclusa la pubblicità, è aumentato del 15,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.- Il flusso di cassa libero al netto delle imposte è stato pari a $136,2 milioni, con un calo del 7,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.- Le imposte sul reddito sono state pari a $27,8 milioni. L’anno precedente erano state pari a $3,9 milioni.- Gli utenti raggiunti da linee dati ad alta velocità sono stati 1.463.000, con un aumento dell’1,7% dal 31 dicembre 2020.- Il debito netto è stato pari a $1.232 miliardi con una riduzione di $482 milioni rispetto al 31 dicembre 2020.- Il tasso di indebitamento netto è stato pari a 1,15x. Al 31 dicembre 2020 era pari a 1,74x.Risultati combinati di Mediacom per l’intero anno 2021*:- I ricavi sono stati pari a $2,223 miliardi, con un aumento del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.- I ricavi, esclusa la pubblicità, sono aumentati del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.- Il reddito operativo prima del deprezzamento e ammortamento (OIBDA) adeguato è stato pari a $1,001 miliardi, con un aumento dell’11,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.- Il reddito operativo prima del deprezzamento e ammortamento (OIBDA) adeguato, esclusa la pubblicità, è aumentato del 14,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.- Il flusso di cassa libero al netto delle imposte è stato pari a $510,1 milioni, con un calo del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.- Le imposte sul reddito sono state pari a $128,9 milioni. L’anno precedente erano state pari a $15,7 milioni