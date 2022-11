Ancora lui. Il portiere della nazionale gallese e del Nottingham Forest Wayne Hennessey, assolto nel 2019 dall'accusa di aver fatto il saluto nazista in occasione della festa di compleanno dellallora compagno di squadra tedesco Max Meyer, a causa di "una grave ignoranza su Hitler, nazismo e fascismo", motivazioni presentate dalla difesa e accolte dalla Federazione inglese, oggi è tornato protagonista in negativo, questa volta sul campo:



LA FOLLE USCITA - Dopo una buona prestazione con qualche ottima parata, ad esempio quella su Ezatolahi, è stata sua infatti la folle uscita che ha lasciato Bale e compagni in 10 uomini all'86' della partita contro l'Iran, poi persa proprio nei minuti finali per 2-0: il classe 1987 ha compiuto un intervento senza senso, che rischia di costare l'eliminazione al suo Galles, ora obbligato a battere l'inghilterra e sperare.