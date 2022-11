Il capitano del Galles, Gareth Bale, alla BBC si è espresso così dopo la sconfitta contro l'Iran nella seconda giornata del Gruppo B ai Mondiali in Qatar: "Siamo distrutti, non c'è altro modo per dirlo. Abbiamo lottato fino all'ultimo secondo ma è una di quelle cose difficili da digerire, ma dobbiamo recuperare le forze e ripartire. Dobbiamo rialzarci subito. Sarà difficile ma abbiamo un'altra partita nel girone e dobbiamo goderci questa occasione".