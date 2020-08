Clamoroso retroscena dalla Francia: secondo quanto riferito da L'Equipe, infatti, anche la Juve si sarebbe messa in contatto con Jorge Messi, il padre di Leo, per provare a portare la Pulce in bianconero, formando così una coppia da sogno con Cristiano Ronaldo. Jorge Messi avrebbe ascoltato la Juve, ma l'argentino è indirizzato sempre più verso il Manchester City. Barcellona permettendo.