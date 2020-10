N'Golo Kanté è rimasto un sogno per Antonio Conte, il tecnico salentino lo avrebbe voluto come rinforzo per la sua Inter ma i nerazzurri, causa le mancate cessioni, non hanno avuto la forza economica per poterselo permettere. Tuttavia, spiega Le Parisien, nel prossimo futuro la società di viale della Liberazione potrebbe provare una nuova offensiva, soprattutto perché il rapporto tra Kanté e Lampard sembra avere qualche problema.



PERMESSO NON CONCESSO - Le motivazioni sono da ricondurre a un permesso non concesso al calciatore, che aveva chiesto di potersi assentare un giorno per presenziare al matrimonio di un amico. Lampard ha detto no e questo, secondo quanto si legge in Francia, avrebbe determinato una scollatura tra i due. Kanté considera ancora l'idea di andare via e l'Inter tornerà a presentarsi come una pretendente.