Secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia entro mercoledì è atteso il rilancio del Paris Saint Germain con il Lille per Renato Sanches. Finora i due club francesi erano rimasti molto lontani con l'offerta giusta che, in realtà è arrivata dal Milan e non dal PSG. I parigini però hanno il favore del portoghese che aspetta di capire cosa sarà del suo futuro.