C'è un nome nuovo per il mercato della Juventus ed è di quelli importanti: secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su Nabil Fekir, trequartista del Lione, che in stagione ha collezionato 12 gol e 7 assist in 36 presenze tra tutte le competizioni. Francese classe '93, Fekir può giocare anche da seconda punta o, all'occorrenza, anche da punta centrale, assicurando duttilità e qualità al reparto d'attacco del Lione.



COSTO E CONCORRENZA - Il contratto di Fekir è in scadenza il 30 giugno del 2020 e, con tutta probabilità, il club francese dovrà cederlo la prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Motivo per cui la Juventus lo segue e spera in uno sconto rispetto ai 70 milioni di euro chiesti dal Lione a Chelsea e Liverpool nel mercato estivo di un anno fa. Fekir è rimasto in Francia e sta vivendo un'ottima stagione, a conferma del suo talento: i bianconeri osservano, pronti a chiudere il colpo.