L'indiscrezione arriva dalla Francia: anche la Juve avrebbe messo gli occhi su Kostas Manolas, difensore greco della Roma chiesto per rinforzare il suo Marsiglia da Rudi Garcia. E' quanto riporta il portale Footmercato.net, delineando uno scenario interessante visto che l'OM è anche in corsa per Mehdi Benatia, in possibile uscita proprio dal club bianconero. L'ipotesi è quindi quella di un giro di difensori di primissimo livello, con la Juve che resta vigile.