Per il quotidiano francese L'Equipe, quello di Mauro Icardi al Paris Saint Germain è diventato un vero e proprio caso. Alle continue esclusioni nelle ultime settimane, si sono aggiunti problemi di rapporti interni con l'allenatore Thomas Tuchel ("Gioca chi segna, ora tocca a Cavani"), col ds Leonardo dopo la festa di compleanno post-Dortmund e con alcuni compagni di squadra.



Per L'Equipe, Icardi starebbe soffrendo l'intesa creatasi in campo tra Neymar e Mbappé e si sentirebbe poco coinvolto nelle occasioni in cui Tuchel lo ha schierato insieme al brasiliano e al francese. Dubbi che ne alimentano altrettanti sul futuro del giocatore arrivato in prestito dall'Inter e riscattabile a giugno per 70 milioni di euro.