Il Verona è pronto a scatenare l'asta per Marash Kumbulla e oltre a Inter e Lazio che sono ancora fortemente in corsa per il difensore classe 2000 c'è un club che, secondo L'Equipe, è pronto a presentare un'offerta che batta la concorrenza. Si tratta del Lione, già abituata a far spesa in Italia come dimostra il colpo Andersen dell'anno scorso.