Dalla Francia arrivano notizie di un accordo tra ile l'per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante uruguaiano Martin, da poco rientrato a Milano dopo il prestito nella squadra transalpina. Secondo quanto riportato da Footmercato, infatti, il club della Bretagna ha già trovato l'intesa con i nerazzurri per il 23enne, sulla base di 7 milioni di euro.- Se da una parte c'è un'intesa di massima tra i due club, dall'altra c'è ancora da fare tanto lavoro per strappare il "sì" del centravanti: Satriano infatti, al momento, non è convinto del trasferimento a titolo definitivo al Brest e preferirebbe un'altra esperienza piuttosto che tornare in Ligue 1. Per questo il ragazzo si è preso qualche giorno di riflessione.

- L'attaccante uruguaiano è stato protagonista di una buona stagione con i francesi e i numeri parlano di 33 presenze in campionato condite da 4 gol e 4 assist. Tre, invece, le partite disputate in Coppa di Francia, con 2 gol messi a segno.