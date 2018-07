Il Real Madrid chiede una cifra importante per Cristiano Ronaldo: è quanto fatto trapelare da France Football, che sottolinea come Juve e Real Madrid stiano parlando per definire l'affare CR7. Dalla Francia, però, riescono ad essere più precisi riguardo alla trattativa dell'estate: il portoghese potrebbe andar via dai blancos solo per una cifra vicina ai 130 milioni di euro.