La Juventus non ha mai dimenticato Zinedine Zidane e, secondo ​Le10Sport, l'allenatore francese è in cima alla lista dei desideri per la panchina dei bianconeri. I rapporti tra Zidane e Florentino Perez non sono idilliaci e Sarri non ha convinto al 100%: l'ipotesi di un ritorno di Zizou a Torino non è quindi da escludersi a priori.