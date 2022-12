Grande protagonista del Marocco che sta stupendo ai Mondiali in Qatar, Sofyan Amrabat ha attirato l’interesse di diverse big europee. Primo fra tutti il Liverpool di Klopp: secondo Footmercato il centrocampista della Fiorentina ha già incontrato Jurgen Klopp. In Italia invece sta monitorando la situazione attentamente l’Inter così come il Tottenham di Conte in Premier League.