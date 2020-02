La Lazio si sta imponendo come antagonista più quotata per la Juventus nella corsa allo scudetto e le prestazioni dei biancocelesti hanno acceso i fari del mercato sulla formazione capitolina. Le big europee hanno messo gli occhi sui gioielli di Lotito e c'è chi è pronto a fare sul serio: il Paris Saint-Germain, che prepara una tripla operazione.



TRIPLO COLPO - E' l'indiscrezione lanciata oggi da L'Equipe, che evidenzia come Leonardo stia progettando di soffiare alla Lazio Simone Inzaghi, individuato come nome giusto cui affidare la panchina del PSG a partire dalla prossima stagione: un'alternativa concreta a Massimiliano Allegri, Inzaghi piace e all'inizio di febbraio si sarebbe incontrato proprio con Leonardo a Roma. Non solo la panchina però, il PSG studia anche i gioielli della rosa biancoceleste e su tutti spicca Sergej Milinkovic-Savic: Leonardo lo voleva già al Milan, ora sarebbe pronto a rilanciare per portarlo a Parigi in estate e farne la colonna su cui fondare il nuovo progetto (Lotito chiede non meno di 100 milioni di euro).. Con Milinkovic potrebbe arrivare anche Adam Marusic, che il PSG ha fatto visionare in occasione dell'ultima gara con l'Inter: i parigini cercano un jolly per le corsie laterali difensive, visti i prossimi addii di Meunier e Kurzawa, e dopo il fallimento dell'operazione De Sciglio con la Juve proprio il montenegrino sarebbe il preferito di Leonardo, in un affare da circa 15 milioni.