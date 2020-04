Ilresta nei pensieri di, che dopo la tentazionee il tentativo per, sembra ora intenzionato a muoversi per un'altra pedina rossonera:. A lanciare la notizia è il portale francese Le10Sport, secondo cui il ds delavrebbe già avuto un primo contatto con l'entourage del centrocampista algerino, un sondaggio per valutare i margini di un'operazione al termine della stagione.- Un nome non nuovo quello di Bennacer, almeno non per Leonardo che già prima di lasciare il Milan a maggio dello scorso anno aveva messo gli occhi sul centrocampista dell'. E ora il profilo torna di moda in vista della: seè intoccabile esono intoccabili, lo stesso non si può dire perma soprattutto pere il giovane: l'argentino e il tedesco sono in vendita mentre il classe 2002 non ha ancora trovato l'accordo per firmare il primo contratto da maggiorenne, per questo il club parigino è alla ricerca di mediani duttili che possano rimpolpare il reparto e garantire un alto livello di resa. In questo senso, Bennacer garantirebbe una doppia scelta sia come vertice basso sia come mezzala, ruolo sul quale intende lavorare anche il Milan in vista della prossima stagione.- Già, perché se progetto tecnico per il 2020/21 non è ancora definito, l'intenzione di Elliott è quella di puntare con decisione sull'algerino per il futuro, nonostante il buon rendimento nella prima parte di stagione abbia di fatto raddoppiato la sua valutazione di mercato. Arrivato per 16 milioni di euro dall'Empoli,: nessuna offerta è ancora stata recapitata sul tavolo di Gazidis, ma questa sarà la cifra minima per sedersi al tavolo delle trattative., per cui la cessione non è al momento un'ipotesi presa in considerazione. I rumors su Leonardo e PSG non preoccupano: i rossoneri hanno le idee chiare sul futuro di Bennacer.@Albri_Fede90