Kylian Mbappé via a gennaio? L'attaccante può rompere unilateralmente il contratto con il PSG. Tatiana Vassine, avvocato esperto in diritto sportivo, ha spiegato a RMC Sport le condizioni per questa possibilità: dovrebbe essere confermata l'indiscrezione di Mediapart, secondo cui il Paris Saint-Germain avrebbe creato una rete di falsi profili social per screditare i giocatori; a quel punto la Ligue de Football Professionel (LFP) dovrebbe esprimersi sulla vicenda.