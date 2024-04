Dalla Francia: Milan, programmato incontro con Tedesco

L'attuale commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco è tra i candidati per la panchina del Milan per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il portale francese specializzato Footmercato, la dirigenza rossonera avrebbe già programmato un incontro con Tedesco per approfondire il suo profilo e capire, eventualmente, se ci sono i margini per giungere a un accordo.