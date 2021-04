. Lo ribadisce l'edizione odierna de L'Equipe, secondo cui il polacco è intenzionato a lasciare al termine della stagione l'OM, una sorta di trampolino di lancio per recuperare minuti e fiducia e approdare in una big europea. Uno scenario, peraltro, al quale lo stesso Marsiglia non sembra interessato a opporsi. Abbiamo già fatto chiarezza sul giallo clausola , la novità data dal quotidiano francese riguarda le valutazioni fatte da: l'OM non vede di cattivo occhio la cessione di Milik in estate,(cartellino più ingaggio da 1,5 milioni di euro per sei mesi),- Ad alimentare le possibilità di partenza di Milik, ci ha pensato il tecnicoin conferenza stampa: "Nel calcio è difficile sapere se questo o quel giocatore rimarrà, può sempre farsi sedurre da un'altra opportunità. La decisione spetta a lui: vorremmo che restasse, ma garantirlo ora, visto come vanno i trasferimenti, è difficile".​- Ma dove può andare Milik?. I bianconeri cambieranno in estate e l'arrivo di un nuovo centravanti è sempre all'ordine del giorno, con il nome dell'ex Napoli che resta in cima alla lista dei preferiti di Paratici, che già aveva tentato di prelevarlo la scorsa estate senza successo. E le cifre stimate per il cartellino del giocatore rendono l'operazione tra le più interessanti dal punto di vista economico. Milik pronto a lasciare Marsiglia, la Juve continua a pensarci.Scopri di più su Pokerstarsnews.it