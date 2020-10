Luis Campos sembra sul punto di dire addio al Lille dopo tre anni in Francia. Secondo quanto riportato infatti da Eurosport.fr, il dirigente vorrebbe rescindere il suo contratto con il club francese, perchè ormai i rapporti con il presidente Gerard Lopez sarebbero irrimediabilmente compromessi. La Roma, spettatrice interessata della vicenda, sorride: il portoghese rimane così nella lista dei nomi valutati per ricoprire il ruolo di ds, insieme a Boldt e Emenalo. I giallorossi non sarebbero gli unici interessati a lui: il Manchester United potrebbe presto passare all’attacco dopo averlo avuto nel mirino per mesi.