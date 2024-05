Dalla Francia: pronto il valzer delle punte. Riguarda Napoli, Psg e Borussia Dortmund

27 minuti fa



Tutti vogliono Osimhen. L'attaccante del Napoli ha estimatori in Premier League ma è anche nell'elenco del Psg, alla ricerca del post Mbappé. Per fargli posto, i francesi sarebbero pronti a salutare Kolo Muani. Secondo L'Equipe infatti la cessione (in prestito con diritto di riscatto) dell'attaccante al Borussia Dortmund aprirebbe le porte al nigeriano. Il quotidiano francese parla però, per ora, di un'intesa ancora difficile da raggiungere sul piano economico.