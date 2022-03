Secondo quanto riportato dalla stampa francese il Paris Saint Germain ormai ha deciso: il direttore generale per la prossima stagione non sarà più Leonardo. L'ex-Milan ha i giorni contati dopo l'ennesima delusione nel percorso in Champions League con Al Khelaifi che sta valutando la possibilità di portare l'ex Arsenal Arsene Wenger, l'attuale ds del Siviglia ed ex-Roma Monchi o l'ormai prossimo ex-Liverpool Michael Edwards al suo posto.