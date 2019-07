Colpo a sorpresa del Milan, almeno secondo quanto riportano i colleghi di RMC Sport Francia. I rossoneri nelle prossime ore dovrebbero acquistare infatti l'attaccante del Lille Rafael Leao. Il classe '99 sarebbe atteso a Milano per le visite mediche già questo fine-settimana, col club francese che manterrà invece il 20% sulla futura rivendita del talento portoghese. Indirettamente collegato a questa operazione, il Lille ha insistito fortemente per avere il giovane difensore rossonero Tiago Djalò, che dovrebbe così trasferirsi in Ligue 1 per circa 5 milioni di euro.