Renato Sanches si avvicina al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito dai francesi di Footmercato, il centrocampista portoghese, corteggiato anche dal Milan, ha interrotto in anticipo la sua vacanza in Algarve per volare a Parigi e incontrare la dirigenza del club campione di Francia. L'obiettivo, si legge, è trattare l'ingaggio con il PSG, che nel frattempo dialoga con il Lille per il cartellino del giocatore.