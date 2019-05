“Non c’è niente di vero, è tutto falso”. James Pallotta placa ancora una volta i rumors di un interessamento del Qatar all’acquisto della Roma. Ieri il quotidiano francese Le Parisien ha rilanciato la notizia, spiegando che “ci sono trattative in corso” tra la proprietà giallorossa e il fondo del Golfo Persico per il passaggio di mano. Il numero uno romanista ha però precisato al sito romapress che si tratterebbe di una notizia falsa. La Roma resta saldamente nelle mani del tycoon di Boston, che resta in attesa del via libera dalle istituzioni per cominciare a costruire il nuovo stadio a Tor di Valle.