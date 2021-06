Dopo Donnarumma e Hakimi, il PSG ha pronto un altro colpo clamoroso. Secondo Footmercato, infatti, Sergio Ramos sta cercando casa a Parigi. L’ex capitano del Real Madrid non ha rinnovato con i blancos e arriverà a zero nella capitale francese. Se tutti e tre questi acquisti dovessero venire confermati, Leonardo avrebbe messo a disposizione di Pochettino una difesa a dir poco incredibile, con Donnarumma in porta, Marquinhos e Ramos centrali e Hakimi a destra. Resterebbe da sistemare la fascia sinistra, poi, quella che si appresta a calcare il prato del Parc des Princes, potrebbe davvero essere la difesa più forte del mondo.