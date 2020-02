In un intervista concessa a Telefoot, l’attaccante camerunese Karl Toko-Ekambi ha parlato del suo futuro: “Nella vita, come nel calcio, cerco sempre di dare continuità. Il mio obiettivo è quello di restare al Lione”. Il cartellino del classe ’92 è di proprietà del Villareal, che a gennaio lo ha girato ai francesi con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Champions per l’OL.