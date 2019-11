L'indiscrezione rilanciata in queste ore dalla Bild e da altri quotidiani tedeschi è che la panchina di Niko Kovac sia stata fatta "saltare" da alcuni giocatori del Bayern Monaco, scontenti dell'operato del tecnico. Sempre dalla Germania riportano come la stessa situazione possa ripetersi anche in casa Borussia Dortmund con ​Lucien Favre che, con una squadra decisamente rinforzata grazie agli investimenti sul mercato estivo, ha ottenuto ben 8 punti in meno rispetto ad un anno fa. Un'altra importante panchina di Bundesliga inizia a traballare?