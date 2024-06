Getty Images

Dalla Germania - Borussia Dortmund, Hummels verso l'addio. Due italiane pronte a prenderlo

un' ora fa



Ore concitate al Borussia Dortmund. Edin Terzic è pronto a rassegnare le dimissioni e, col tecnico, potrebbe andare anche Mats Hummels. Il difensore avrebbe deciso di non prolungare il contratto, come scrive la Bild.



Il trentacinquenne non ha gradito la gestione da parte del club della sua situazione contrattuale e lo ha spinto alla decisione drastica: non smetterà però, anzi, sulle sue tracce restano Milan e Roma.