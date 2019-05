Secondo quanto riporta Kicker in Germania, Inter e Milan hanno fatto un sondaggio esplorativo con l'entourage di Thomas Muller. L'attaccante classe '89 del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza 30 giugno 2021 e sta pensando ad un addio al club bavarese. Per il momento non ci sono trattative ufficiali, ma il progetto di rinascita del Bayern potrebbe non prevedere la punta tedesca, il quale non ha mai escluso la volontà di provare un'esperienza in un campionato diverso dalla Bundesliga.