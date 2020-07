Secondo quanto riportato da Kicker in Germania, l'Inter ha scelto il proprio nuovo capo scout. Sarà Lutz Pfannenstiel, ex ds che lasciò già due mesi fa il Fortuna Dusseldorf e che per 8 anni ricoprì il ruolo di scout all'Hoffenheim. Proprio in quegli anni, raccontò di aver scoperto il talento di Roberto Firmino, oggi stella del Liverpool, dopo averlo ammirato sul videogioco Football Manager.