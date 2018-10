La Juventus fa sul serio per James Rodriguez e ancora una volta SportBild, il quotidiano sportivo più importante in Germania ha ribadito come i rumors di qualche settimana fa si stiano concretizzando e già in vista del prossimo calciomercato l'affare potrebbe andare in porto. Il colombiano vuole lasciare il Bayern Monaco già a gennaio ed è stato più volte proposto alla dirigenza della Juventus. ​



MENDES IN PRIMA LINEA - A favorire l'operazione è l'agente Jorge Mendes, lo stesso che ha già portato in bianconero prima Cancelo e poi Cristiano Ronaldo e che ora sta cercando di sfruttare quel canale per liberare James Rodriguez dal contratto con il Bayern. Il club bavarese al momento non ha aperto alla cessione a stagione in corso e sta cercando di rimandare tutto a giugno. La Juventus studia e valuta la situazione per chiudere un altro colpo di livello globale e ampliare l'immagine di una società forte a livello planetario come voluto dal presidente Agnelli.