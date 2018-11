Il Milan rischia la beffa per Aaron Ramsey. Il centrocampista classe '90 dell'Arsenal, in scadenza di contratto il giugno e da tempo in rottura col suo club dopo lo stop definitivo alla trattativa per il rinnovo, è nel mirino di molti club europei, da alcune big di Premier League al Bayern Monaco. L'edizione odierna della Bild, riprendendo le indiscrezioni dei giorni scorsi dell'autorevole The Independent, riferisce di contatti serrati e di un'operazione molto avanzata tra il centrocampista gallese e il club tedesco.



IL MILAN NICCHIA - Il Milan si è effettivamente interessato a questa possibilità, una volta avuta la certezza che Ramsey avrebbe lasciato i Gunners a giugno, ma a spaventare la dirigenza rossonera sono stati fin dall'inizio i costi dell'affare. Ramsey chiede un ingaggio annui da 5 milioni di euro netti, 3 milioni al momento della firma e la commissione da corrispondere ai suoi agenti. Un ostacolo non di poco conto per una società finita sotto i riflettori della Uefa per le violazioni del Fair Play Finanziario e con un monte ingaggi oltre il livello di guardia. Nemmeno l'imminente arrivo in società di Ivan Gazidis, che col centrocampista ha condiviso l'avventura all'Arsenal, potrebbe essere sufficiente. Il Bayern Monaco fa sul serio per Ramsey e il Milan rischia la beffa.