Rodrigo Caio e il Milan, un feeling quasi storico. Perché questo difensore brasiliano già in passato è stato davvero a un passo dal vestire la maglia rossonera: l'operazione è stata molto vicina a concludersi nell'estate del 2016, adesso c'è un'altra dirigenza e la presenza di Leonardo ha stuzzicato Rodrigo Caio. Il centrale classe '93 del San Paolo ha cambiato agente da poco, sogna di giocare in Europa da tempo e adesso si è davvero proposto al Milan.



SOGNO ROSSONERO - Il nuovo procuratore di Rodrigo è atteso già settimana prossima da una doppia missione europea: Spagna e Italia le sue mete, sarà a Milano e sta preparando la richiesta di un appuntamento con Leonardo vista la necessità del Milan di investire sui difensori in assenza di Caldara e Musacchio ancora per mesi. Al momento da parte della dirigenza rossonera non è arrivato alcun via libera a un'offerta o una trattativa; Rodrigo Caio però ci spera, il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2021 e potrebbe costare poco meno di 10 milioni di euro se acquistato già a gennaio a titolo definitivo. Lavori in corso, il San Paolo apre alla cessione e Rodrigo Caio vuole provare davvero a realizzare il sogno Milan. Palla a Leonardo, incontro in agenda...