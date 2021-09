Il grande ritorno della Superlega. Flint, agenzia inglese di lobbying, avrebbe preso in mano il piano di rinascita della rivoluzionaria Lega fondata da Juve, Real Madrid e Barcellona, sposata inizialmente da altri 9 club (tra cui Milan e Inter), poi ritirati. Stando a quanto rivela Der Spiegel, Flint sarebbe stata contattata per studiare la vicenda con un documento pronto dal titolo: "Spianare la strada alla Super League: strategie per ricostruire, ripartire e vincere". Indiscrezioni che si aggiungono a quelle dei giorni scorsi: sempre Der Spiegel raccontava di una Superlega 2.0, con promozioni, retrocessioni e accessi non solo su invito.