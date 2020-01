"Il calcio mi ha salvato la vita".parla a cuore aperto a Calciomercato.com, ricordando un'infanzia complicata per le vie di Fuorigrotta, Napoli: ". Il 2020 è iniziato col botto: gol e assist contro il Panetolikos, 2 reti e 3 passaggi decisivi in 16 partite stagionali con l'Aek Atene. Presto potrebbe cambiare squadra ( QUI i dettagli), intanto Verde si racconta tra ricordi del passato e sogno futuri."Non potevo iniziare meglio il 2020. La piccola Diletta mi ha cambiato la vita, da quel giorno vedo tutto con occhi diversi. Insieme alla mia compagna Ilaria la cercavamo da tanto ma non arrivava, per questo abbiamo deciso di chiamarla così: è una pre-Diletta"."Bene, sembra il sud Italia. E' una città metropolitana un po' caotica ma piena di turisti"."Lasciamo stare, il greco è impossibile. Ho imparato a dire 'buongiorno' e 'buonasera', stop. Ho il traduttore che parla spagnolo, per qualsiasi cosa passo da lui"."Io parto dal presupposto che fuori dall'Italia nessuno sa fare bene la pasta. Sui secondi piatti se la cavano: qui la specialità è il kebab, ma a me non piace"."Da brividi. Qui il calcio lo sentono molto, come mai al mondo. Mi dispiace il fatto che lo sentano anche esageratamente con scontri e disordini negli stadi, ma qui anche l'ultima in classifica è sempre seguita da tanti tifosi che cantano e sostengono la squadra. Lo stadio è la loro casa, vederli dal campo è un'emozione incredibile. Come un Roma-Lazio"."E' vero. Il primo gol in Serie A l'ho segnato col Verona contro il Chievo, con la maglia dell'Avellino ho segnato sia contro il Benevento che con la Salernitana. E anche nella Primavera dell Roma ho fatto gol alla Lazio nella finale di Coppa Italia all'Olimpico"."Prima di arrivare alla Roma ero attaccante centrale. Nel provino con i giallorossi giocai i primi 45' da terzino: mi piaceva divertirmi, fare tunnel e dribbling. Così Montella mi spostò avanti perché capì che lì dietro non potevo rischiare con tutte quelle fine. E così diventai esterno d'attacco, il ruolo dove gioco ancora oggi"."Era dura andare via da caa. Nella mia zona vivevamo solo di calcio, e prima di arrivare a Roma non ero mai uscito da Napoli. Era difficile rapportarmi con altri ragazzi, speravo di incontrare qualcuno che avesse avuto la mia stessa storia. Quando sono arrivato in convitto ho stretto subito amicizia con Piscitella, campano come me e da anni lontano da casa. E' stato lui ad aiutarmi a inserirmi"."Venne diverse volte a vedermi a Fuorigrotta, ma io in realtà dovevo fare un provino con la Juve. Era un venerdì d'inverno, nevicava. Cancellarono tutti i voli tra i quali anche il mio diretto a Torino, così chiamò Bruno Conti e dissero che dovevo andare a Roma"."Sarò sempre riconoscente al mister per la grande fiducia che mi ha dato. Io e Maicon ci stavamo riscaldando a bordo campo, l'allenatore indicò verso di noi con il dito come a dire 'Vieni'. Io pensavo ce l'avesse con Maicon, invece chiamava me. Mi tremavano le gambe. Entrai al posto di Iturbe: volevo dimostrare chissà che ma in realtà non sapevo cosa fare. Garcia il giorno dopo mi disse che in campo dovevo solo pensarmi a divertire, altrimenti non mi avrebbe più fatto giocare. Ed è un consiglio che mi porto ancora dentro"."Quando me lo sono trovato davanti non ho capito più nulla. Quando da piccolo giocavo con i bambini per strada facevo finta di essere lui, e all'improvviso mi ci sono ritrovato a parlare. In italiano, perché ancora non sapevo bene lo spagnolo. E' una persona umile e alla mano, un presidente presente: circa 3 volte a settimana ci portava tutti a cena fuori. Potrei scrivere un libro su quell'esperienza, in Spagna mi sento a casa perché hanno la mentalità molto simile al sud Italia. Lì mi sento a casa"."Era il primo gol in Liga: su punizione al 91' contro l'Espanyol. Che emozione! Quando ho aperto il telefono avevo mille video con Ronaldo che si alzava in piedi per applaudirmi"."Ronaldinho. Per l'allegria con la quale giocava a calcio. Oggi, per lo stesso motivo, scelgo Neymar. Poi c'è Messi, ma per me non è paragonabile agli altri. Lo considero un secondo Maradona"."Calcio, calcio, solo calcio. In campo, in tv, alla Play... In tutte le squadre dove sono stato non mi ha mai battuto nessuno a Fifa. Anche quando ero nelle Nazionali Under"."Il grande sogno è quello. Non so quando, ma prima o poi spero di tornare a casa. Mi piacerebbe giocare per quei bambini che vengono allo stadio e tifano per me, mi ricorda quando ero piccolo io e con i miei amici seguivamo le partite".