Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che stipendio ha? In settimana il club bianconero ha reso nota la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. E si è 'scoperto' che Andrea Agnelli percepisce uno stipendio da dirigente di 512mila euro: 450mila euro di retribuzione fissa, 25mila euro guadagnati come amministratore e 37mila euro di benefici non monetari. Nel 2019 era più basso: 512mila euro.



Poi, Andrea Agnelli, da membro del consiglio d'amministrazione di Exor, ha percepito altri 506mila, in questo caso meno rispetto al 2019, quando erano 687mila. Per quanto riguarda invece John Elkann, maggiore azionista della Juventus, presidente e amministratore delegato di Exor, percepisce 8,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 10,5 milioni del 2019. Agli 8,5 vanno aggiunto 2,39 milioni come presidente di Stellantis e 77.790 euro come presidente e direttore esecutivo di Ferrari.