conferenza stampa già divenuta virale

La Carrarese è stata tra le grandi protagoniste della giornata di C e non solo per quanto accaduto sul campo da gioco. , nella quale si è scagliato, senza usare mezzi termini, contro l’amministrazione comunale, rea di aver più volte spinto la squadra, per altro senza successo, a giocare lontano da Carrara a causa della parziale inagibilità dello Stadio dei Marmi.. Una personalità che, ad ogni buon modo, è riuscito a trasferire anche alla propria squadra, sempre più prima in classifica e capace di ribaltare la complicata partita con la Lucchese fanalino di coda che ha messo in difficoltà Tavano e compagni. Proprio l’ex giocatore dell’Empoli, però, ha guidato i suoi alla vittoria segnando il gol da tre e punti ed imponendosi, sempre di più, come capocannoniere dell’intera Serie C. E con queste qualità, tecniche e mentali, la Carrarese si candida ad un ruolo da protagonista in questa stagione che può essereB.E la grande forza della squadra di Baldini, sempre pronto ad attaccare sia dentro che fuori dal campo, è proprio l’efficacia offensiva, come dimostrano i 41 gol segnati in 15 partite di campionato, con una media di quasi 3 reti ad incontro. E in questo senso grande merito va concesso a. Numeri da record che lo collocano davanti a tutti per marcature in Serie C; e fatta esclusione per, guarda caso suo compagno di squadra in una Carrarese inarrestabile, fermo a 12 gol, il giocatore più vicino è. 5 in meno rispetto a Tavano, che sta toccando livelli ancora più alti rispetto alla passata stagione, nella quale era stato trascinatore della Carrarese ed uno dei migliori giocatori del torneo.Poi con un allenatore così, capace di trasmettere, nel bene e nel male,, diventa tutto molto più facile.Detto della Carrarese, capace di ribaltare 2-1 la Lucchese e sempre capolista a quota 30, bisogna analizzare anche la stagione del Piacenza, tra le grandi rivelazioni del campionato. Gli emiliani, infatti, grazie al successo in rimontasono saliti a 29 punti, con una partita da recuperare sui toscani. Quella delsi conferma annata di altissimo livello, nella quale gli uomini di Franzini si stanno imponendo come una delle principali candidate alla vittoria del Girone. Chi, invece, non riesce ad uscire dalla crisi di risultati è la Juventus U23, sconfitta in casa dale ferma a +2 sulla zona playout. I bianconeri continuano ad attraversare un momento complicato, nel quale la confidenza di inizio stagione sembra solo un ricordo sbiadito. Fondamentale sarà il prossimo turno di campionato contro l’Olbia,: Piacenza-Arzachena 3-1; Olbia-Siena 0-0; Novara-Lucchese 2-2; Juventus U23-Pisa 1-3; Carrarese-Pistoiese 2-1; Arezzo-Alessandria 1-1; Pro Patria-Gozzano 1-1; Pontedera-Pro Piacenza 2-1; Albissola-Entella 0-1; Pro Vercelli-Cuneo 0-1.: Carrarese 30; Piacenza* 29; Arezzo 26; Pro Vercelli** 25; Pontedera 23; Entella******, Pisa* 22; Siena**, Cuneo* 18; Novara*, Pro Patria 17; Gozzano 16; Juventus U23, Olbia*, Alessandria 14; Pro Piacenza**, Albissola 12; Pistoiese**, Arzachena 11; Lucchese 8.Ritrova la vittoria ilche, dopo un paio di mesi di grandi difficoltà, rifila un sonoro 3-0 allae si riporta in piena zona playoff. Successo importante per i Lombardi che in attesa del mercato di gennaio che si preannuncia di assoluto livello dovranno cercare di limitare i danni.Buona vittoria anche per ilche mantiene la testa della classifica grazie al successo sul Ravenna e allunga a, con la(che ha una partita in meno) principale candidata ad insediare i friulani in quella che sarà una durissima lotta per la vittoria del girone.: Vis Pesaro-Faralpisalò 1-0; Triestina-Gubbio 2-2; Rimini-Albinoleffe 3-2; Renate-Fano 0-1; Pordenone-Ravenna 2-1; Vicenza-Teramo 1-1; Imolese-Virtus Verona 3-1; Monza-Giana Erminio 3-0; Ternana-Fermana 2-0; Sambenettese-Südtirol 1-0.: Pordenone 29; Ternana*, Triestina 26; Vis Pesaro, Feralpisalò 25; Fermana, Vicenza 24; Ravenna 23; Imolese 22; Monza 20; Südtirol 19; Sambenedettese*, Rimini 18; Teramo 16; Fano, Giana Erminio 15; Gubbio 14; Renate12; Albinoleffe 11; Virtus Verona 10.Prosegue il momento di difficoltà del, che cade sul campo del Bisceglie e scivola sempre più lontano dalla testa della classifica, lontana 11 punti (anche se con una partita in meno rispetto alla Juve Stabia capolista). E proprio i campani sono stati i grandi protagonisti di giornata grazie alla vittoria nel big match sul campo del Trapani.. Chi approfitta dello stop del Trapani è ilche grazie alla vittoria sulla Virtus Francavilla si porta al secondo posto a pari punti col Rende sconfitto dal Matera.: Trapani-Juve Stabia 1-2; Rieti-Paganese 4-1; Cavese-Potenza 1-1; Vibonese-Siracusa 1-1; Matera-Rende 3-1; Casertana-Monopoli 0-1; Bisceglie-Catania 1-0; Virtus Francavilla-Catanzaro 0-1; Sicula Leonzio-Reggina 1-2.: Juve Stabia* 35; Rende, Catanzaro* 27; Trapani* 26; Catania** 24; Vibonese* 22; Monopoli**, Potenza*, Casertana* 21; Sicula Leonzio 18; Reggina** 17; Cavese** 15; Bisceglie 14; Virtus Francavilla**, Siracusa*, Rieti* 13; Matera* 6; Viterbese******* 5; Paganese* 4.