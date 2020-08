Il Milan sta trattando Aleksej Miranchuk del Lokmotiv Mosca. In Russia sono sicuri che il club rossonero stia preparando una nuova offerta perché il giocatore vorrebbe arrivare a Milano, nonostante la forte concorrenza di Atalanta e Roma.



Come si legge sul Corriere dello Sport, con l’agente del classe 1995 c’è stato già un incontro in sede tre settimane fa e nella trattativa poteva rientrare anche Diego Laxalt. Per l’uruguaiano non ci sono stati più aggiornamenti, mentre Miranchuk resta ugualmente un obiettivo nonostante la richiesta di oltre 20 milioni dei russi.