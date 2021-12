Il giorno dopo brucia ancora. Quelli di ieri sera sono stati novanta minuti d'inferno per. Con il ko a San Siro contro il Liverpool i rossoneri sono scivolati al quarto posto del girone dove insieme ai Reds ha fatto festa l'Atletico Madrid di Simeone; il Porto, terzo, va in Europa League.- Il Milan è fuori da tutto. E quei 20 milioni previsti per la qualificazione agli ottavi sono sfumati. Però i rossoneri qualcosa nel mercato di gennaio devono farla, e anche senza l'entrata 'extra' Maldini e Massara sono già al lavoro per rinforzare la rosa di Pioli per continuare a lottare sugli altri due obiettivi rimasti. Dopo il brutto ko di Kjaer - stagione finita -. Dopo l'eliminazione di ieri, la società potrebbe pensare di fare un investimento meno oneroso nella sessione invernale per poi spendere qualcosa in più in estate in quel ruolo.- L'atro rinforzo di gennaio potrebbe arrivare per l'attacco. Lì davanti la situazione è questa: Ibra 40 anni, Giroud 35 e Pellegri è un classe 2001 ma da anni alle prese con problemi fisici. Ed è proprio questo l'aspetto convince poco la dirigenza nelle valutazioni sull'ex attaccante del Genoa. Pioli ha provato a dargli una chance da titolare contro la Salernitana, ma dopo un quarto d'ora è stato costretto a uscire per un problema all'adduttore.: niente grandi nomi per ora, l'idea è quella di un rinforzo low cost per avere un'alternativa 'più pronta' a Ibra e Giroud, soprattutto se il giocatore di proprietà del Monaco dovesse lasciare il Milan già il mese prossimo ( QUI i dettagli). Poi, a giugno, si potrà andare a caccia del top player. Per un Milan fuori dall'Europa, ma già al lavoro per concentrarsi sul campionato.