Notizie importantissime arrivano dalla Spagna per il mercato del Real Madrid e potrebbero sbloccare l'affare Luka Modric. Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica Onda Cero, infatti, il club madrileno ha trovato l'accordo per l'acquisto dal Bayern Monaco di Thiago Alcantara.



Il centrocampista ex-Barcellona è in uscita dal club tedesco, con l'intesa che è stata raggiunta per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. La cifra si avvicina molto proprio a quella che secondo i media spagnoli potrebbe alla fine pagare l'Inter per acquistare proprio dalle Merengues Luka Modric, con Thiago Alcantara che andrebbe a sostituirlo in rosa.