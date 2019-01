Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv noto programma televisivo spagnolo molto vicino alle vicende legate al Real Madrid, l'attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è il candidato preferito di Florentino Perez per la panchina dei Blancos in vista della prossima stagione. Già corteggiato la scorsa estate, in cui però ha ricevuto il no del tecnico toscano, il patron delle Merengues è pronto a un nuovo assalto. E' Allegri l'allenatore che Perez vuole a Madrid la prossima estate.