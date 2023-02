Il Mondiale per Club sarà decisivo per il futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Gli 8 punti di distanza dal Barcellona, primo in Liga, hanno messo in bilico il tecnico italiano: quest'ultimo si giocherà tutto nella manifestazione che andrà in scena in Marocco come scrive Relevo. Si partirà domani con Real Madrid-l’Al-Ahly.