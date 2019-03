Il Milan lo ha messo nel mirino da tempo, con Leonardo che spinge in prima persona per averlo. Anche il Paris Saint-Germain, alla ricerca di centrocampista di qualità, ci sta pensando. Ma ora c'è il ritorno del Real Madrid. Sergej Milinkovic-Savic, fuoriclasse della Lazio, è un obiettivo delle Merengues di Zinedine Zidane. E' giusto specificare l'allenatore francese, perché il ritorno di Zizou stravolge anche le strategie di mercato.



DESIDERIO DI ZIDANE - Come riporta ElChiringuitoTv, che per primo ha svelato il ritorno sulla panchina del Real di Zinedine Zidane, nei desideri del tecnico tre volte vincitore della Champions League c'è il centrocampista serbo. Classe '95, autore di 4 gol in stagione, sta vivendo una stagione non semplice dopo l'exploit dello scorso campionato; nonostante ciò, il Real non lo molla. Non è l'obiettivo primario, quello intorno al quale costruire la squadra, ma resta tra i desiderata della Casa Blanca. Come per il PSG. Come per il Milan. Anzi, per Leonardo è più di un semplice desiderio...