Gareth Bale è ad un passo dallo Jiangsu Suning. Secondo quanto riferito da Marca l'esterno del Real Madrid avrebbe infatti raggiunto un accordo con lo Jiangsu Suning, il club cinese di proprietà della famiglia Suning. L'esterno classe '89, 30 anni appena compiuti, dovrebbe firmare un triennale da 22 milioni di euro a stagione. Battuta la concorrenza di Tottenham e Shanghai Shenhua. Possibile arrivi già nella giornata di domani la definizione dell'affare. Il Real Madrid riesce dunque a liberarsi di Bale, scaricato pubblicamente dal tecnico Zidane in una recente conferenza stampa. Il grave infortunio di Asensio non ha cambiato le carte in tavola. Per lo Jiangsu in arrivo così un altro colpo, dopo Miranda, che ha firmato oggi pomeriggio dopo aver rescisso consensualmente il contratto che lo legava all'Inter.