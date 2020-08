Lionel Messi e Josep Bartomeu in rotta di collisione? Il presidente del Barcellona sarebbe ora aperto a un clamoroso passo indietro: lasciare la guida del club. E' questa la clamorosa indiscrezione lanciata dall'emittente catalana TV3, secondo cui Bartomeu avrebbe ammesso di essere disposto a lasciare la carica di presidente se questo dovesse servire a far cambiare idea alla Pulce: niente elezioni anticipate, ma si farebbe da parte lasciando che il consiglio d'amministrazione termini il proprio regolare mandato. A una condizione tuttavia: lo stesso Messi dovrebbe dichiarare pubblicamente che il problema è Bartomeu, che è lui la causa per cui intende lasciare il Barça e che, qualora Bartomeu lasciasse, rimarrebbe in Catalogna.



INCONTRI CON SUAREZ - Il club blaugrana si aspetta a prescindere una presa di posizione pubblica da parte di Leo, chiamato a confermare apertamente la propria volontà di cambiare aria. Intanto l'argentino si trincera nel silenzio assieme al suo amico Luis Suarez, scartato dal nuovo tecnico Ronald Koeman: i due si sono visti ieri a cena e anche oggi, beccati dai colleghi spagnoli di El Chiringuito, si sono trovati a casa di Messi, per sostenersi in questa situazione delicata e, forse, parlare delle rispettive mosse future.